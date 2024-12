Santiago de Chile, 14 feb (EFE).- Unión Española y O`Higgins han anunciado que impedirán la entrada en sus estadios a la afición de Colo Colo tras los violentos incidentes protagonizados el domingo pasado por la "Garra Blanca", la barra de este último club, durante la final de la Supercopa de Chile y que obligó a suspender el partido a falta de diez minutos.

“En consideración a los últimos hechos ocurridos en la final de la Supercopa 2024, como club hemos decidido (…) disputar nuestro partido frente a Colo-Colo por la fecha 2 del Campeonato de Primera División sin público visitante”, informó este martes O`Higgings, equipo de la ciudad central de Rancagua, en un comunicado.

Por su parte, Unión Española había notificado que la medida que adoptaron se dio en respaldo a la decisión de las autoridades. “Todo esto se entiende en caso de un eventual contexto de normalización de la actividad. Es importante que todos asumamos un rol activo y asistamos a apoyar masivamente al equipo en este trascendental partido”, explicaron en su anuncio.

La exclusión de la hinchada colocolina por lo pronto no llega al plano internacional, donde el equipo albo enfrentará como visitante por la fase previa de la Copa Libertadores al argentino Godoy Cruz, el próximo jueves 22 de febrero en el Estadio Malvinas Argentina de Mendoza.

“Esperamos que sea una fiesta del fútbol. El estadio es seguro. (…) no habrá cruces con los hinchas locales. Nuestra policía tiene experiencia en partidos de alta concurrencia, donde no hubo problemas”, afirmó el Subsecretario Provincial de Deportes de Mendoza, Federico Chiapetta, entrevistado por Radio ADN de Chile.

Más consecuencias

Los actos de violencia y daños ocasionados al Estadio Nacional por barristas de Colo Colo, que obligaron a la suspensión en el segundo tiempo de la Supercopa de Chile que su equipo ganaba por 2-0 ante Huachipato, podrían traer un castigo para el club que, según la prensa local, será denunciado por el Tribunal de Disciplina por no respetar una serie de exigencias que se establecen en las bases del trofeo.

Los hechos ocurridos en la Supercopa dejaron 14 heridos, 15 detenidos y daños costeados en 102.501.171 millones de pesos chilenos, aproximadamente cerca de 115 mil dólares, según informaron las autoridades.

Por su parte, la máxima figura de Colo Colo Arturo Vidal, quien regresó al fútbol chileno para jugar con el ‘Cacique’ tras 17 años de carrera internacional, quedó atrapado en la polémica al ser cuestionado por el ministro de Deportes chileno, Jaime Pizarro, debido a declaraciones que ofreció sobre la suspensión de la Supercopa.

“Claramente estas cosas echan a perder el fútbol, hay que analizar bien qué pasó, primero que nada. Pero esto no puede seguir ensuciando al fútbol. No pueden ser tan graves estas cosas en nuestro país, en otros lados hay cosas peores y siguen jugando. Eso molestó mucho, nos dejó muy tristes porque queríamos ser campeones”, dijo Vidal luego de la suspensión.

El ministro Pizarro respondió recordando que la violencia debe ser condenada y que la visión del futbolista no siempre se ajusta a los hechos debido a que “a veces el jugador está inmerso en el vértigo del partido, en la definición de una final. Entonces no tiene el alcance de lo que estaba sucediendo realmente y eso lo hace algo distinto”, según reseñaron medios locales.

Ante estas declaraciones, el volante chileno arremetió contra el ministro quien además es el padre de uno de sus compañeros de equipo, Vicente Pizarro.

“Debe ser que no tiene trabajo que hacer. Qué lata porque es una buena persona, no tengo nada en contra de él, lo he saludado bien, pero ya cuando se meten conmigo ya no va eso”, dijo Vidal en su habitual transmisión de la red social Twitch.

Por: EFE