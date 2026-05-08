Resumen: El material audiovisual fue grabado y publicado en Instagram por la brasileña Lilly Nascimento, quien se encontraba en el escenario deportivo presenciando el crucial duelo internacional.El material audiovisual fue grabado y publicado en Instagram por la brasileña Lilly Nascimento, quien se encontraba en el escenario deportivo presenciando el crucial duelo internacional

¡Les quemaron las cositas! Equipo periodístico de Brasil resultó afectado por desmanes en el Atanasio

Minuto30.com .- La vergonzosa cancelación del partido entre el Independiente Medellín y Flamengo por la Copa Libertadores sigue arrojando material inédito que expone la gravedad de los incidentes. En las últimas horas, un video se ha vuelto viral, mostrando desde la delegación periodistica de Brasil el absoluto caos que se apoderó del Estadio Atanasio Girardot.

Las imágenes, que ya le dan la vuelta al continente, documentan el clímax del descontrol y la falta de garantías que obligaron al árbitro Jesús Valenzuela a detener el encuentro a los tres minutos de juego.

«El auge de la tensión»: ¿Qué muestra el video?

El material audiovisual fue grabado y publicado en Instagram por la brasileña Lilly Nascimento, quien se encontraba en el escenario deportivo presenciando el crucial duelo internacional.

En la grabación, compartida justo en el «auge de la tensión», se logra dimensionar la hostilidad del ambiente que la transmisión oficial de televisión no pudo captar en su totalidad. El video de Nascimento deja en evidencia:

El estallido de la tribuna: El momento exacto en el que los hinchas locales pierden el control y comienzan los enfrentamientos, desatando el pánico entre los asistentes pacíficos.

Lluvia de proyectiles: Se observa la caída constante de objetos contundentes hacia la zona del campo de juego y los bancos de suplentes, poniendo en riesgo la vida de la delegación del Flamengo y del propio equipo paisa.

Desespero y evacuación: Los gritos, la confusión y los angustiosos momentos que vivieron quienes intentaban resguardarse mientras las autoridades intentaban, sin éxito, contener a los desadaptados.

Vídeo postado pela Lilly Nascimento no Instagram, no auge da tensão com o tumulto no Atanasio Girardot. https://t.co/hUt06M0D3W pic.twitter.com/ALBoKCCgi8 — Edu Cesar (Papo de Bola) (@papodebola) May 8, 2026

La perspectiva brasileña del escándalo

El video de Lilly Nascimento ha tenido un impacto masivo, especialmente en la prensa y la afición de Brasil, quienes han replicado las imágenes para exigir castigos ejemplares por parte de la Conmebol.

Las imágenes compartidas por Nascimento son ahora una de las pruebas documentales más fuertes del «tumulto» y la falta de seguridad en Medellín. Este material, sumado al reporte arbitral, hundiría aún más al Independiente Medellín en el proceso disciplinario que podría costarle los puntos del partido, severas multas económicas y una inminente sanción a su plaza.