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¡Confirma EPM! El agua volvió en cuatro circuitos de Medellín: seis barrios continúan sin servicio

Se mantienen cortes en el circuito La Quiebra y en un sector asociado al circuito Cucaracho: EPM activó carrotanques

Publicado por: SoloDuque

agua en la iguana
¡Confirma EPM! El agua volvió en cuatro circuitos de Medellín: seis barrios continúan sin servicio

Resumen: Las fuertes lluvias de las últimas horas afectaron la red de acueducto. Conozca las zonas recuperadas, los sectores sin suministro y dónde estarán los carrotanques.

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Minuto30.com .- Tras las emergencias causadas por las intensas lluvias en Medellín, Empresas Públicas de Medellín (EPM) logró recuperar la operación del servicio de acueducto en la mayoría de los sectores impactados durante la madrugada. Sin embargo, equipos técnicos y contratistas trabajan de forma ininterrumpida para restablecer el flujo de agua en los sectores que aún presentan fallas.

Así está la situación del agua en Medellín

Servicio restablecido: La red volvió a la normalidad en los circuitos Pajarito, San Cristóbal, Pedregal y Hamacas.

Interrupción activa: Se mantienen cortes en el circuito La Quiebra y en un sector asociado al circuito Cucaracho.

Barrios que continúan sin suministro

Si reside en el occidente de la ciudad, verifique si su sector está en la lista de afectación:

Las Margaritas

El Moro

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La Quiebra

Juan XXIII

Olaya Herrera

La Divisa

Plan de contingencia con carrotanques

Para mitigar el impacto en las comunidades afectadas, EPM dispuso de cuatro carrotanques de agua potable que recorrerán los barrios perjudicados mientras avanzan los trabajos técnicos para normalizar la red a la brevedad.

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Sonia López

publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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