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Resumen: La iniciativa de innovación tecnológica evaluará el consumo de aproximadamente 1.100 usuarios en los barrios Fátima y Nutibara durante el próximo año.

EPM lanza piloto de medidores inteligentes de agua en Medellín: así funcionará «AMI Aguas»

Minuto30.com .- Con el objetivo de modernizar la prestación de sus servicios y avanzar hacia un modelo de ciudad inteligente, Empresas Públicas de Medellín (EPM) anunció la puesta en marcha de ‘AMI Aguas’, un plan piloto enfocado en la medición inteligente del consumo de acueducto.

Esta iniciativa de innovación permitirá a la entidad evaluar, bajo condiciones de uso reales, el comportamiento y la efectividad de las nuevas tecnologías aplicadas a la medición y gestión del recurso hídrico.

¿Dónde se realizará la prueba?

De acuerdo con la información oficial entregada por EPM, esta primera fase de pruebas se concentrará en la ciudad de Medellín, específicamente en los barrios Fátima y Nutibara.

En estos sectores, se instalarán los nuevos dispositivos de medición inteligente en aproximadamente 1.100 infraestructuras, abarcando:

Viviendas residenciales.

Establecimientos comerciales.

Otros usuarios conectados a la red del servicio de acueducto.

Duración y objetivos del piloto

El proyecto ‘AMI Aguas’ tendrá una duración estipulada de 12 meses. Durante este año de operación, los equipos de ingeniería y atención de EPM se encargarán de recolectar información vital para determinar la viabilidad de expandir esta tecnología.

Entre los objetivos principales de la evaluación se destacan:

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Analizar el desempeño técnico y físico de los nuevos medidores en campo. Evaluar la transmisión de datos, verificando que la información viaje de forma segura y constante a las centrales de la empresa. Medir la utilidad para el usuario, determinando cómo esta información detallada y oportuna le sirve a los ciudadanos para gestionar mejor su consumo en casa o en sus negocios.

Con esta transición tecnológica, EPM busca seguir optimizando la eficiencia de sus servicios públicos, abriendo la puerta a un futuro donde las lecturas manuales puedan ser reemplazadas por datos precisos en tiempo real.