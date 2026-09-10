EPM entrega 129 tramos de tubería a Sonsón, que serán aprovechados en vías rurales

Resumen: Esta entrega permitirá aprovechar estas tuberias en la construcción de obras transversales en las vías terciarias

Como resultado de la articulación entre Empresas Públicas de Medellín (EPM) y la Alcaldía de Sonsón, el municipio recibió 129 tramos de tubería provenientes de la reposición de la tubería de presión de la PCH Sonsón 1, elementos que serán reutilizados para fortalecer la infraestructura vial rural del municipio.

Esta entrega permitirá aprovechar estas tuberias en la construcción de obras transversales en las vías terciarias, contribuyendo al adecuado manejo de las aguas y al mantenimiento de corredores fundamentales para la movilidad de las comunidades campesinas. Las intervenciones estarán especialmente dirigidas a vías de los corregimientos de Los Medios, Las Cruces y Alto de Sabanas, sectores donde las condiciones climáticas y el manejo de las aguas representan retos permanentes para la conservación de las carreteras.

El aprovechamiento de estos 129 tramos representa, además, una oportunidad para optimizar los recursos disponibles y convertir materiales que ya no serán utilizados en la operación de la PCH en soluciones concretas para las comunidades rurales de Sonsón.

“Cuando trabajamos de manera articulada podemos convertir recursos y materiales disponibles en obras que generan beneficios reales para nuestras comunidades. Estos 129 tramos de tubería tendrán una nueva vida en nuestras vías terciarias y nos permitirán avanzar en soluciones para el manejo de aguas en sectores rurales”, señaló el alcalde de Sonsón, Juan Diego Zuluaga Pulgarín.

Desde la Administración Municipal se continuará trabajando de la mano con las comunidades, las Juntas de Acción Comunal y aliados estratégicos como EPM para fortalecer la red vial terciaria y mejorar las condiciones de movilidad y conectividad de los campesinos sonsoneños.