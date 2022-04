[VIDEO] Desastre anunciado: Epa Colombia ya sufre por su novia

Además de estar viviendo lo que parecen los desprecios y errores de cuenta de su nueva novia, Epa Colombia también debe soportar los reiterados «te lo dije», ya que muchos todo pintaba a que esta relación eran un desastre anunciado.

Recordemos que hace tan solo unas semanas Epa Colombia puso fin a su relación de años con la futbolista Diana Celis y hasta contó que ya no hacían el amor, lo que estaba apagando el fuego.

También le puede interesar…

Si usted la ha visto por favor llamar al número de contacto https://t.co/CjgCxiUeBw — Minuto30.com (@minuto30com) April 20, 2022

Ahora, la ‘reina de la keratina’ apareció llorando desde un vehículo y mientras sostenía una conversación con quien parecía su amiga Koral y se quejó de la forma en que están tratando a su nueva novia.

Epa Colombia salió llorando.

«Así uno cambie o no de pareja. A uno no lo pueden hacer sentir mal, porque uno en el amor no manda, solamente manda el corazón. Me duele», expresaba Epa Colombia. Sin embargo, todo indica también que Karol Samantha no se está portando del todo bien.

«Ella no se puede meter porque tú cambies de pareja, porque ella ha cambiado en menos de dos años cinco a la vez», le decía la persona con la que estaba conversando.

Por si fuese poco, Epa Colombia publicó una imagen donde se desahoga en todo lo que está sintiendo actualmente.

Para leer más noticias, clic aquí.