Epa Colombia confirma su reconciliación con su novia, después de tomarse «un tiempo»

La influencer Daneidy Barrera, mejor conocida como Epa Colombia, y la jugadora de fútbol Diana Celis habían llamado la atención por algunos problemas que pasaron hace algunos días. Cabe destacar que, por ellos, se habló de una posible ruptura.

Todo empezó cuando, a mediados de enero, se produjeron algunos mensajes de ambas en donde aseguraban que se estaban dando un tiempo por pedido de la otra. Finalmente ya dejaron en claro que la relación va «viento en popa» y que los planes a futuro siguen intactos.

La misma Epa Colombia le dejó una romántica declaración en uno de los últimos posteos de Diana Celis, donde la deportista aparece firmando el contrato con el club Santa Fe, cosa que llenó de emoción a los fanáticos.

En sus palabras, Epa Colombia recalcó que siempre estará ahí para ella como muestra de «agradecimiento» por haberla acompañado en sus momentos más difíciles. Como es bien sabido, la empresaria colombiana pudo obtener un buen rendimiento en el ámbito empresarial, luego de que fundara su empresa dedicada a las keratinas.

