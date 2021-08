EN FOTO: “Todo va a estar bien”, Epa Colombia hace su primera aparición en redes tras fallo condenatorio

Daneidy Barrera Rojas, más conocida en el país como Epa Colombia, se pronunció por primera vez en redes sociales tras conocer el fallo condenatorio en su contra.

Por medio de una historia de Instagram, la reconocida empresaria que recibió una condena de 5 años de prisión, escribió unas cortas palabras en donde se muestra afectada pero muy fuerte ante la decisión de los jueces.

“Todo va a estar bien. Esas palabras me las repito una y otra vez como una especie de plegaria, reconociendo y aceptando que soy humana, que cometo errores, que a veces caigo y no tengo deseos de levantarme, que hay días en donde no quiero saber del mundo y que el mundo no sepa de mi, pero también me repito que voy a salir victoriosa de todo lo que me proponga, porque sé que lo hago de corazón y con todo el amor que hay en mí”, escribió Epa Colombia en su cuenta personal.

La condena de Epa Colombia

El Tribunal Superior de Bogotá confirmó en segunda instancia una condena para Daneidy por 63 meses y 15 días de prisión, por los daños a una estación del TransMilenio.

La empresaria además de pagar poco más de cinco años de prisión, no podría hacerlo bajo la modalidad de casa por cárcel, debido a que su pena sobrepasa el máximo para acceder a ese beneficio.

Es de anotar que el año anterior fue condenada a tres años y medio de cárcel, y en su momento la Fiscalía la acusó de perturbación del transporte público, daño en bien ajeno e instigación para delinquir con fines terroristas, pero por el último delito no fue condenada.