EN VIDEO. ¿Será real? Epa Colombia asegura que contadora que le robó una millonada, le hizo brujería

Epa Colombia aseguró que descubrió que su ex contadora, quien le habría robado una millonaria suma, le estaba haciendo brujería.

Días atrás la reconocida empresaria había asegurado por medio de sus cuentas de redes sociales que una persona allegada a ella le habría robado un total de 1.800 millones de pesos y en las últimas horas entregó detalles.

¿Quién le robó a Epa Colombia?

Según aseguró Daneidy Barrara, su ex contadora, la misma que llevaría las finanzas de la reconocida cantante Farina, sería la persona que le robó la millonaria suma.

“Me hizo muchísimo daño. Fue súper mala. Me hizo brujería. Yo me dejé enredar, era muy tonta. Me puso el muñeco (embrujado). Me estaba robando una cantidad de dinero y yo no me daba cuenta. La plata no se veía. Me hizo brujería. Yo ya me limpié de eso“, contó a Epa Colombia.

Barrera dijo que fue gracias a la última promoción que hizo de sus productos que pudo darse cuenta de la brujería, pues en una de sus bodegas encontró dentro de una caja, el muñeco con el que le estarían haciendo daño.

“Puso una porción de keratina amarrada en mis manos, sin ojos y sin boca. Por dentro, una cantidad de maric… Yo no veía la plata, esa perr… me tenía mal. Yo no creía en eso, hasta que me pasó a mí. Esas maric… estaban dentro de mi

Yo quisiera boletearla, pero estoy tratando de recuperar ese dinero. Acá en Colombia no hay ley, solo para los pobres. Qué muy buena contadora, que es la contadora de Farina. Mentiras, me robaron. Me robaron la paz, la integridad de mi vida. Duré muchos días sin dormir, tenía pesadillas, esa cabeza me volteaba por lado y lado, estaba loca”, agregó.

Por último, Barrera reflexionó: “No es el dinero. Esos 2.000 millones yo los recupero. Es la paz, mi felicidad. Yo estaba triste. (La contadora) Rompía todos los papeles de las facturas chimborrias que me metía. No sé cómo puede crear empresas falsas, crear facturas y robar”.

Epa Colombia contó cómo le estaban haciendo brujería, qué susto pic.twitter.com/haO93nyM5J — Ana (@PuraCensura) August 27, 2021

