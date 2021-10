‘Epa Colombia’ reveló la millonada que lanzó desde el helicóptero

Daneidy Barrera, conocida como ‘Epa Colombia’, sorprendió a sus seguidores y a los pobladores de Suesca, Cundinamarca, al lanzar billetes de $50 mil desde un helicóptero. Este hecho fue aplaudido pero tambien criticado por cientos de cibernautas que hasta de dejaron varias preguntas al aire, una de ellas es ¿Cuánto dinero repartió?.

Pues bien, ante la insistencia y el sinfín de especulaciones, la empresaria decidió responder, de acuerdo con Blu Radio,

‘Epa’ confesó que lanzó el 10% de sus ganancias de la semana anterior a la grabación del video y que ella habría calculado que serian unos $25 millones los que lanzó desde el aire.

Es de recordar que la mujer en anteriores grabaciones resaltó que su dinero es legal, «Yo quiero que tu no me juques ni me critiques porque mi dinero es 100% legal. La DIAN podría venir a visitarme y se que me condecorarían porque si pago impuestos», puntualizó.

"Soy la Kardashian colombiana", 'Epa Colombia' dice que seguirá repartiendo plata |Minuto30 https://t.co/w0TmD6jWOo — Minuto30.com (@minuto30com) October 9, 2021

Para leer sobre otros famosos, clic AQUÍ.