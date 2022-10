VIDEO. “¡Uy no, mi hermano. Así no!»: Epa Colombia estuvo repartiendo comida en la calle

in

La influencer y empresaria conocida como Epa Colombia estuvo repartiendo comida en la calle y mostró como fue la situación con las personas en condición de calle.

Por medio de sus estados de Instagram, Epa Colombia dejó ver que estuvo regalando tamales y bebidas a los ‘habitantes de calle’ en el centro de Bogotá.

“¡Uy no, mi hermano. Así no! ¡Uy no, cucho, era sin eso!”, dijo la influener luego de que un hombre saliera en el video sacando un pequeño frasco que procedió a inhalar su contenido.

Epa Colombia publicó incómodo momento que vivió en el centro de Bogotá