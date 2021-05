Daneidy Barrera, más conocida como ‘Epa Colombia’, le contó a sus seguidores a través de sus redes sociales el éxito que ha tenido su empresa de keratinas, además de relatar que la quisieron robar y ella no se dejó.

La empresaria afirmó que su empresa es la más exitosa en el país, y con lágrimas en los ojos reveló que ya tiene 300 empleados a su cargo. Sin embargo, debido a su gran éxito, manifestó que muchas personas mal intencionadas se le han acercado para robarla o aprovecharse de ella.

Pese a que no dio detalles, dijo que una de estas personas casi logra robarle y por poco pierde su empresa. «Si yo hubiera estudiado amiga, no me habría pasado esto, pero todo en la vida tiene que pasar amiga», dijo Barrera.

Además, relató lo orgullosa que se siente de su empresa y todo lo que ha creado con su esfuerzo. «Me siento súper orgullosa de tener una empresa tan grande amiga.. es que tú tienes que entrar a mi empresa. Para mí es un orgullo decir que salí adelante sin pasar por encima de nadie», puntualizó ‘Epa Colombia’.

Daneidy Barrera contó que le quisieron robar pic.twitter.com/vqJCR5cuCE — Pille pues (@PuesPille) May 14, 2021

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por EPA COLOMBIA (@epa_colombia)

Lea también: ¿Le ha pasado? Mujer confiesa que no le gusta ser mamá y crea un grupo para «madres arrepentidas»