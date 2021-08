Aunque ‘Epa Colombia’ podría ir a prisión luego de que destruyera una de las estaciones del Transmilenio, hace poco anunció que tienes ganas de llegar al Senado, por lo que no dudo en pedirle a sus seguidores en redes sociales que la apoyaran y votaran por ella.

En medio de la petición para llegar al Congreso, ‘Epa’ recalcó que la Comisión de DD. HH. la condecoró por su apoyo a las mujeres vulnerables con el título de Cónsul de paz Mundial. Además afirmó que el reconocimiento será dentro de pocos días, “Amiga, me ponen una medalla, me dan un cartón y con eso me defiendo”.

Daneidy Barrera, nombre real de la empresaria e influencer, entre risas y con tono ‘político’ expresó: “Tengo que llegar al Senado. Yo voy a llegar al Senado […] Voten por mí, hermanos colombianos…”.

Recordemos que hace poco ‘Epa Colombia‘ estuvo en reconocido programa hablando de su éxito en el mundo empresarial con las keratinas.