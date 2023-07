Alborotó el abejero con su primer mensaje en Threads: Epa Colombia provocó a Yina Calderón

in

Epa Colombia estrenó su cuenta de Threads provocando a la influencer Yina Calderón con un mensaje.

No es sorpresa para muchos la enemistad que las dos empresarias se traen. Con un nuevo mensaje en la nueva red social Threads, Epa Colombia publicó varios hilos en una discusión con Calderón.

Todo comenzó con el mensaje de la empresaria de las keratinas: “Como me gustaría mechonear a Yina”.

Sus palabras desataron la polémica en donde Yina Calderón le respondió: “diga no más y de una nos vemos. Si quiere mándeme la ubicación que yo si no me pongo con tanto bla bla bla, yo actúo”.

Los internautas no esperaron para dejar varios comentarios sobre la pelea de Yina y Epa Colombia.

