VIDEO. «No se tire la vida como yo»: ‘Epa Colombia’ por las manifestaciones que se avecinan

Daneidy Barrera, conocida popularmente como ‘Epa Colombia’, le envió una mensaje a sus seguidores a través de Twitter, tras verse afectada por algunos video que se viralizaron en redes sociales donde salía protestando y causando daños a una de las estaciones de Transmilenio.

«Amiga, si usted va a salir este 28 no dañe el transmilenio, no se tire la vida como yo lo hice con la mía», expresó ‘Epa Colombia’. La empresaria fue imputada por los cargos de perturbación del transporte público, daño en bien ajeno e instigación para delinquir con fines terroristas.

A través de un en vivo en su cuenta de Instagram, ‘Epa Colombia’ les recordó a sus fans que un juez le concedió la libertad y tuvo que pagar una multa de 25 salarios mínimos. “Yo hace dos años salí a marchar y me tiré el Transmilenio y desde entonces a mí me cerraron las puerta Secretaría de Salud, Invima y Policía, porque son entidades del Gobierno. Así que, amiga, si usted sale este 28 a marchar no dañe el Transmilenio, amiga. No vayas a hacer lo que yo hice porque te vas a tirar tu vida”.

“Sé que no estás de acuerdo con todo lo que está pasando y yo también saldría a decir ‘No a la reforma tributaria’ pero hágalo en paz. Sea inteligente, no sea tan bruta como yo”, finalizó la influencer.

