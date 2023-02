[VIDEO] «Me la voy a quemar», Epa Colombia mostró el proceso estético para quitarse las pecas

Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia, reapareció en redes sociales y contó que ha tenido días difíciles. Además, mostró el proceso estético que se está realizando para quitarse las pecas.

Por medio de sus estados de Instagram, Epa Colombia confesó que no ha pasado buenas noches debido a “malos pensamientos”.

“No sé, amiga, es que últimamente he tenido muy malos pensamientos y aparte de malos pensamientos, como que no puedo dormir, me siento cansada, triste, aburrida”, aseguró en sus historias.

En la tarde del miércoles (1 de febrero) dejó ver el momento en el que le pusieron anestesia para el dolor, “Es que amiga no se porque no me gustan las pecas, obvio mi novia me ama así pero no me gusta”, expresó en uno de los videos.

