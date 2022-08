VIDEO: Epa Colombia reveló los procedimientos que se ha realizado

in

La creadora de contenido Daneiby Barrera, más conocida como Epa Colombia, contó desde sus redes sociales los procedimientos estéticos que se ha realizado y además, afirmó que se hará más cambios físicos.

La vida de la influenciadora ha estado rodeada de polémicas como tirar billetes desde un helicóptero, romper instalaciones del TransMilenio y el lío con sus keratinas.

La influenciadora mostró que se había aplicado ácido hialurónico en la nariz y otros productos en su cuerpo como Sculptra, Radiesse, hilos tensores y retoque en el borde mandibular.

Los retoques de Epa Colombia.

Iniciando, Epa Colombia contó que se hará nuevas intervenciones estéticas.

«Hoy me pongo más cola a miga voy a quedar tan linda, me estoy dando mucho amor propio. La estoy dando un montón querida; amiga no es silicón, es lo que se aplican las Kardashian», además, agregó que solo el «tarrito» cuesta casi 600 dólares y en uno de sus videos agrega que quiere llegar a ser talla 8 en pantalón.

Finalizando el video, la reina de la keratina dejó una reflexión sobre el amor propio y su relación con Dios.

