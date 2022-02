¡Qué empiece la guerra! Epa Colombia le pidió a su ex novia que le devolviera carro, motos y apartamento que le dio

in

Daneidy Barrera , mejor conocida como ‘Epa Colombia’, encendió las redes sociales con las declaraciones que entregó en un en vivo de Instagram, en el que mencionó que su exnovia, la jugadora de Independiente Santa Fe, Diana Celis, no le quiere devolver las cosas que le regaló.

Entre los lujosos regalos que le dio Epa Colombia a Celis se puede contar una camioneta de alta gama, un apartamento en un reconocido sector de Bogotá y dos motos, que ahora son la ‘manzana de la discordia’ entre las mujeres.

Epa Colombia le pidió a Diana Celis que le devolviera el carro, el apartamento y las dos motos.

En medio de su en vivo, la bogotana aseguró que de agradecimiento «le regalé un apartamento, con los concursos de los distribuidores, le regalé la camioneta, le regalé las dos motos y le dije ‘amor, terminemos las cosas muy bien, páseme todo lo que está tuyo a mi nombre, me entregas mi dinero y si no, no vamos a terminar bien».

