‘Epa Colombia’ dice que hará promociones en el día sin IVA y con las ganancias se comprará un ‘Penthouse’

Daneidy Barrera Rojas, conocida como ‘Epa Colombia’, anunció en sus redes sociales que se sumará al primer días sin IVA en el país de este año y que dará promociones. dijo que con las ganancias espera completar el dinero que le falta para comprarse un Penthouse.

“Amiga, yo me voy a comprar un Penthouse. Solamente me hacen falta 500 millones, entonces el día sin IVA va a ser una locura mari%& porque voy a tener para mi penthouse y te voy a subir el video para inspirarte, no para ninguna visajosa».

Al resumir las ganancias de su negocio y al afirmar este precio, la empresario desató todo tipo de comentarios en las redes sociales.

