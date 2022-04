¿Se puso de ‘chichipata? Ya van dos celebraciones de amigas en las que Epa Colombia no habría dado regalo

Si bien lo que se vio en la boda de Andrea Valdiri fue gastos y detalles ostentosos, al parecer algunos de los invitados no dieron regalos. Al parecer Epa Colombia optó por no dar lluvia de sobres en dicha celebración.

A parte de «colar» a su nueva novia en el matrimonio delos creadores de contenido, presumió cómo se gozó la fiesta con otras amigas.

Luego de la polémica por la asistencia de la novia de Epa Colombia al matrimonio, llegó otro nuevo rumor y es que días antes, Epa Colombia había dicho en sus historias de Instagram que estaba dispuesta a dar millones de pesos como lluvia de sobres en el matrimonio de Andrea Valdiri y Felipe Saruma.

Pero la madre de la barranquillera la echó al agua: «Una invitación dice un cupo, es entendible que es una persona, nadie la trato mal, nadie trató mal a su novia, no hay que inventar. Lo mas importante es aprender que la próxima fiesta que la inviten, tiene que mirar cuantos cupos tiene , las reglas son así. Quiero aclarar otro punto, porque inventan, me escribe una seguidora que después que se recibió el sobre de Epa, la sacaron, yo fui la encargada de los sobres y Epa en ningún momento llevo sobre. Se lo pueden preguntar. A la misma Epa», afirmó.

Epa Colombia no lleva regalos a las fiestas.

Los usuarios de las redes sociales recordaron que no es la primera vez que pasa. En la fiesta de cumpleaños de la actriz Lina Tejeiro, supuestamente Epa le iba a comprar un costoso regalo que costaba una millonada. Pues ni fu ni fa.

Esto pasó cuando Tejeiro cumplió 30 años. Y pues aparte del beso con la empresaria, nada más se dio por parte de ella. Todo se reveló cuando ella dijo en redes que se acuerda de su beso, pero no del regalo.

«Que yo me acuerde, lo único que me dio la Epa fue un beso porque yo no me acuerdo, pues no tengo el recuerdo de ella, entregándome el regalo. Seguramente es uno de los regalos que está sin nombre, pero no recuerdo que ella me lo haya dado a mi», afirmó la actriz en su momento.

