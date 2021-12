Daneidy Barrera, conocida como ‘Epa Colombia’ mostró al químico que le ayuda a crear la formula de la keratina con la que, según ella, creó una empresa que la ha llevado a tener casas y varios carros.

A través de su cuenta de Instagram publicó un video en el que sale junto al hombre con quien habría creado la formula de las keratinas.

«Te cuento que cuando llegue a Rusia 🇷🇺 a ver el mundial no tenia para comprar la boleta de Colombia», comenzó diciendo ‘Epa’ en el escrito del video publicado en Instagram.

En la ultima publicación la influecer recordó lo difícil que fue iniciar su emprendimiento, «le escribí a todas las marcas colombianas que por favor que compraran publicidad para lograrlo unas de esas marcas de productos capilares en Colombia me compro varias historias y me pidió en me arreglara mi cabello sin saber qué entraría a una peluquería en Rusia a realizar un procedimiento un producto que me dejo impactada».

‘Epa Colombia’ aseguró que gracias a un traductor logró tener contacto con el hombre que la ayudó a salir adelante, «decidí decirle atreves de un traductor que necesita el contacto de la persona que le distribuía el producto sin saber que conocería mi alma gemela en el mundo de la belleza».

Recordemos que ‘Epa Colombia’ empezó todo cuando estuvo en Rusia para el Mundial de fútbol, ella tenía que hacer una publicidad desde allá, entró a una peluquería y conoció ese “maravilloso producto”. La ‘influencer’ hace el producto en su laboratorio y luego lo vende a ‘bajo precio’.

‘Epa Colombia’ mostró al musulmán

Epa mostró al hombre que le creó al formula pic.twitter.com/NJpSNxZsAK — KaLa (@picante85la) December 16, 2021