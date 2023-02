[VIDEO] ¿Lección aprendida?: ‘Epa Colombia’ tomó seria medida con su novia para evitar problemas legales

La relación de ‘Epa Colombia’ y la futbolista Diana Celis no terminó como muchos esperaban, y menos para la empresaria de Keratinas, pues tras años de mucho amor, esta separación le costó no sólo dolor sino también mucho dinero.

Celis recibió la mitad de casi 3.800 millones de pesos de la fortuna de ‘Epa Colombia’, por los años de relación que pasaron juntas, razón que ahora mantiene a Daneidy Barrera muy aterrizada y aunque reconoce amar a su novia novia, prefirió hacer y firmar papeles con Karol Samantha para que esto no vuelva a sucederle.

A través de las historias de Instagram, la influenciadora publicó una imagen, junto a su novia con la que lleva ya más de un año de relación, y en esta, se alcanza a leer en letra pequeña “Por favor, fírmame pronto. Eres mi vida, mona linda”.

Esta letra pequeña, claramente generó muchas preguntas en los curiosos seguidores, pero ‘Epa’ las resolvió un rato.

“Primero, aclaró que Karol Samantha no tiene redes sociales y que ella tiene sus propios proyectos y negocios, como ya había hecho semanas atrás. Pero después entró al tema ‘caliente’ y confirmó las capitulaciones. Lo mío es mío, lo de ella es de ella. Y firmó capitulaciones porque todos los bienes unos los asegura cuando se junta con una persona. Ya, de aquí pa’ arriba, lo que consigas con esa persona se reparte…Lo de ella es de ella y lo mío es lo mío (…) Igual, Karol es una mujer que no es materialista. No está pensando en qué me va a dar, pero uno siempre tiene que blindarse de todo ello. Es la mamá de mis hijos, una mujer maravillosa, increíble.Con Karol voy para año y medio y me siento muy feliz… Ella le dio un ‘clic’ a mi vida, es una mujer madura, prudente y yo la amo”.

