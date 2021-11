¡Qué casota! Epa Colombia llegó pisando fuerte a su nuevo penthouse en prestigioso sector de Bogotá

Desde hace algunas semanas, la influencer y empresaria Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia, le contó a sus seguidores que se compró el penthouse, por el que tanto trabajó, en el sector de Salitre al occidente de la capital colombiana.

«Estoy en el Salitre amiga, me compré un penthouse gracias a Dios. Yo miré muchos apartamentos y dije ‘no, yo me merezco un penthouse’, entonces voy a grabar un video y los vecinos me dicen: ‘Hola Epa, ¿qué más linda?», aseguró.

En medio de su emoción, la influencer contó que hoy mostrará su nuevo penthouse aunque aún esta en obra negra y que dará 200 keratinas a las personas que lo compartan y lo comenten.

También contó que la unidad residencial donde compró la propiedad tiene 33 penthouse, pero que el de ella es el más grande de todos y que ascensor la lleva directamente a su apartamento.

«Vecinos, les quería decir que no les voy a fallar, que yo voy a ser la presidente del conjunto, amiga keratinas hay para todos, me siento súper feliz. Hay zonas húmedas, puedes ir al gimnasio, hay jacuzzi, hay de todo, esta es la vida que yo me merezco amiga», señaló la bogotana.

Epa Colombia aprovecho el momento para decirle a sus seguidores que sueñen en grande, pues los sueños se cumplen.

Aquí las historias de Epa Colombia.

