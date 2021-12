«Cuándo quieres dinero y pierdes»: Epa Colombia le gana demanda a Lowe León, el polémico exnovio de Andrea Valdiri

Epa Colombia es una de las figuras más controversiales y polémicas de la farándula nacional, y siempre parece tener un nuevo caso acechándola. Si bien muchas veces las cosas no funcionan a su favor, esta vez la justicia le dio la razón en el insólito caso que había montado Lowe León en su contra.

En octubre de este año, la ‘Reina de las Keratinas’ había hecho una transmisión en vivo por Instagram junto a Andrea Valdiri, y allí habría hablado de más sobre el polémico exnovio de la bailarina.

«Su expareja me cae re mal y me parece que es súper tonto, porque lo es, o sea, si yo fuera un man yo no hablaría mal de una mujer ni tampoco sabiendo que esa mujer de la que he hablado mal va a tener un hijo mío», dijo en cámara la influenciadora.

Esto no le fue gratuito, y el cantante convocó a su equipo legal para que se hiciera cargo de sus palabras, que él consideraba ofensivas. En un comunicado oficial por parte de la prensa del artista, reveló cuáles eran sus planes.

«Muva Legal, como firma que representa los intereses de Luis (Lowe) León, comunica que emprenderá todas las acciones legales pertinentes, entre ellas, una denuncia penal por el delito de injuria en contra de Daneidy Barrera (Epa Colombia) por las imputaciones deshonrosas que realizó a través de las redes sociales en las que denigra a nuestro representado, afectando su buen nombre, honra y reputación, a quien ya le hemos solicitado, de manera respetuosa, la retractación de sus comentarios injuriosos», se podía leer en dicho comunicado.

Lowe León demandó a Epa Colombia.

Finalmente la justicia se ha pronunciado sobre esta peculiar causa, y la única en salir victoriosa fue Epa Colombia, que decidió compartir el fallo de la corte en sus historias de Instagram el mensaje: «Cuándo quieres dinero y pierdes».

