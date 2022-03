Epa Colombia le pide a J Balvin que grabe un video en su penthouse

in

La empresaria Epa Colombia usó su Instagram para hacerle una petición e invitación al cantante J Balvin para que grabe un video en su nuevo penthouse, el cuál está totalmente remodelado e «inspirados en él».

Por medio de sus historias en su cuenta empresarial de Instagram, donde tiene más de dos millones de seguidores, la joven reveló que desea que el paisa haga la grabación de uno de sus videos en su nueva y lujosa casa.

«Necesito que me hagas un favor, que le escribas a J Balvin que si puede grabar una canción en mi penthouse y yo le doy todos los créditos y si tú me ayudas, al que me responda, te regalo la keratina», expresó emocionada desde su apartamento

La ‘reina de las keratinas’ también aprovechó para contar detalles sobre la remodelación de su penthouse en exclusivo sector de Bogotá.

Epa Colombia dio detalles de su nueva casa.

«Yo digo Alexa prenda la cocina y se prende, le digo Alexa ponga música y la pone», afirmó Epa Colombia y también acompañó un corto video donde muestra un poco de su apartamento y dijo que la madera y los acabados están inspirados en J Balvin.

