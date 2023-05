in

La empresaria de queratinas Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia, es una de las mujeres colombianas que más acapara la atención y genera controversia en las redes sociales.

La creadora de contenido había revelado que busca ser mamá por medio de una inseminación artificial, por lo que esto ya se esperaba y falta poco para verla con barriguita.

“Yo voy a hacer un proceso de inseminación con Karol. Seré mamá el próximo mes, si Dios lo permite. Y lo más lindo de todo eso es compartir con una mujer con la que siempre he querido estar (…) Por cosas de la vida, no pude estar con ella pero hoy la tengo a mi lado y quiero que me ame y quiero amarla, quiero durar mucho tiempo con ella”, manifestó ante los micrófonos hace semanas atrás.

En la tarde de este viernes 12 de mayo, Yina Calderón publicó en sus redes sociales algunas imágenes donde se ve a Epa canalizada y preparandose para el procesos de inseminación artificial.

«Ya comenzó el proceso de inseminación artificial ….Dios tenga a Daneidy y Karol Samantha siempre juntas y sean felices con está nueva etapa de su vida» comentó con el video.

