[VIDEO] «Dijo que yo no iba a nacer»: Epa Colombia hizo quedar mal a su papá

En las últimas horas Epa Colombia volvió a causar polémica en redes al hablar mal de su propio padre. Y es que pese a mostrar siempre la buena relación que existe entre ellos, la instagramer reveló un oscuro secreto sobre él que indignó a muchos.

A través de sus historias en Instagram, Epa Colombia dejó muy mal parado a su papá Gerardo Barrera. Con una canción ranchera de fondo, la empresaria confesó que su progenitor no se quería hacer cargo de ella.

«A mí la Gerardo no me quería. Fue muy irresponsable y hasta dijo que yo no iba a nacer», aseguró Daneidy Barrera. Además, agregó que: «con el tiempo lo perdoné y le saqué miles de dolores de cabeza, por eso se quedó calvo. Él no quería hacerse responsable de mí».

Epa Colombia ha expresado en varias ocasiones que su papá ha sido un gran apoyo para ella, que ha contado con él siempre y que no sabría qué hacer sin él, sin embargo, con estás declaraciones se contradice.

Los seguidores de Epa Colombia ya no saben qué creerle.

Recordemos que el hombre trabaja en el imperio de Keratinas de la bogotana y que año pasado fue herido de bala en su auto en por la Avenida Boyacá cuando unos maleantes quería robarle casi 100 millones de pesos.

