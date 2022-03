Excontadora de Epa Colombia rompió el silencio y contó sobre amenazas

La excontadora de la influenciadora Epa Colombia habló en una polémica entrevista y reveló íntimos secretos, no solo sobre los dineros que ingresan a la empresa de Daneidy Barrera Rojas, sino también del manejo que la mujer daría a sus negocios.

Según explicó la contadora paisa, ella intenta solucionar los problemas en su compañía con base en las amenazas y así lo dejó en evidencia a través de las pruebas que se publicaron en dicho medio.

«Tú no puedes olvidar y cagarte tu vida, ni dañarte tu vida con una mujer que tiene demasiados seguidores y que tiene una mafia que la respalda muchísimo (…) No sabes que estás arriesgando a tu hija, a tu empresa y estás arriesgando todo», dice una de las conversaciones que están en manos de la Fiscalía General de la Nación.

De igual manera, en otros audios se escucha decir a Epa Colombia que paga a personas de cierto sector de Bogotá para que la «cuiden» y «respalden».

Excontadora de Epa Colombia contó toda la verdad.

«Más que amenazarme a mí, amenazó a mi hija. Me dijo que la tenían vigilada, que sabía dónde vivía yo, dónde estudiaba mi hija, que a ella la respaldaban personas muy grandes, que uno no se dañaba la vida con una persona que movía tantas masas en las redes sociales», agregó Yenni Saldarriaga en su charla con Semana.

La contadora también contó que la persona encargada de las ideas comerciales dentro su empresa estuvo retenido contra su voluntad por personas armadas en una de las sedes de ‘Keratinas Epa Colombia’.

«Amenazó también a Lina Mesa, que era la coordinadora del proyecto, y le decía: ‘Hágalo por ellos, hágalo por su familia’ (…) Hoy les puedo decir que ella lo retuvo en la sede de Bochica, y como ustedes publicaron toda la denuncia, la ampliación la hizo Carlos, y yo como testigo, pero ella lo retuvo. Lo único que me dijo Carlos fue: ‘Tienes que venir porque si no ella no me deja salir y yo tengo que ir a ver mis hijos’. Obviamente compré un tiquete y salí volada para Bogotá, para saber qué era lo que estaba pasando», agregó Yenni Saldarriaga.

El relato de la contadora estuvo soportado en capturas de pantallas de conversaciones, videos de seguridad y audios grabados de manera incógnita, los cuales también fueron publicados por Semana y ya están en manos de la Fiscalía.

Cabe resaltar Yenni Saldarriaga es la misma abogada que Yeferson Cossio denunció en sus redes sociales y contó que supuestamente le propuso sobornar a un funcionario de la DIAN para no pagar o pagar menos impuestos.

