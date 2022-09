Epa Colombia se despachó en contra de la Fiscalía con vulgar gesto

La popularidad de Daneiby Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, ha crecido como esposa gracias a sus polémicas en redes sociales.

Para nadie es un secreto que hace algunos días Rojas recibió en las instalaciones de su empresa de keratinas a la entidad para avanzar en la investigación de lavado de activos, debido a las fuertes sumas de dinero que mueve.

Ahora, la nueva polémica que envuelve a la influenciadora es que en medio de un ‘en vivo’ con la condenada a 7 años y medio, Aida Victoria, habló en contra de la Fiscalía General de la Nación.

El vulgar mensaje de Epa Colombia en contra de la Fiscalía General de la Nación.

«A mí me dicen dizque paraca, lavadora, guisa, boleta, muérete, de todo. Me echan malas energías, se lo juro que la gente me echa una mala energía, horrible», dijo Epa Colombia e hizo referencia que los malos tratos que recibe en la calle, son por culpa de la Fiscalía y asegura ser víctima.

«La gente me trata mal cuando estoy en la calle, hasta en el carro», puntualizó la empresaria, en vista de la respuesta, Merlano Manzaneda le pregunta qué ha sido lo peor que le han dicho en la calle, a lo que Epa Colombia respondió: “Lo peor que me han tratado es con groserías: ‘Esta vieja ‘hij…’, ‘malpa no sé qué’’… Igual, grabo todos esos videitos, para cuando la Fiscalía me diga algo, yo responder: ‘Es por la culpa de ustedes, porque ustedes me quieren meter a la cárcel’”, concluyó la empresaria.

