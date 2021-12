A través de su cuenta de Instagram estuvo hablando con sus seguidores, quienes le preguntaron a ‘Epa Colombia’ cuanto ganaba.

En una dinámica de ‘Preguntas y respuestas’ en Instagram, los seguidores de ‘Epa’ le preguntaron “¿cuál es tu sueldo actualmente?” y ella sin dudar dijo el valor que gana mensual.

“Mi sueldo es de 10 millones, amiga; estaba diciendo que me subieran el sueldo, amiga, porque no me está alcanzando, nada. Usted cree que tomar cerveza los fines de semana, estar pa’ arriba y pa’ abajo y gastándole a los amigos, no eso no alcanza. Yo estaba diciendo que aumentaran el sueldo”, expresó la empresaria.

‘Epa Colombia’ recalcó que el 10% “lo doy a las fundaciones, a las personas que lo necesitan”.

‘Epa Colombia’ habló de su salario mensual