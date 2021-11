«Vamos a tener un hijo, amigas»: Epa Colombia se convertirá en madre con su novia Diana Celis

La influencer Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia, publicó en las últimas horas en sus redes sociales un video junto a su pareja, la futbolista Diana Celis, donde afirman que sí se casarán y además tendrán un hijo por medio de la inseminación artificial.

Con decoración navideña a sus alrededor, vestidas con pijama rosada de Barbie, la empresaria y la futbolista hicieron el anuncio en sus redes.

«Yo le estaba diciendo a Diana que si se quería casar conmigo», señaló entre risas Daneidy, mientras sostenía en sus manos el estuche con el anillo de compromiso. Allí, interviene Diana Celis: «Yo también de amo con todo mi corazón amor, tú sabes que yo he estado contigo desde siempre y a mí no me ha importando nunca si tú tienes o no tienes», señaló la deportista.

Sin embargo, antes de terminar su respuesta a la propuesta de la empresaria, Diana Celis primero le pide que tengan un hijo a través de inseminación artificial.

«Estás loca. Amigasm vean, yo estoy realmente enamorada de Diana, Diana está enamorada de mí amiga, entonces nosotras te queremos decir que nosotras queremos tener un hijo», concluyó ‘Epa Colombia’.

