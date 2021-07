‘Epa Colombia’ chicaneando a sus escoltas mientras está conduciendo

La influencer y empresaria conocida como ‘Epa Colombia’ estuvo chicaneando a sus escoltan mientras está conduciendo. A través de sus estados de Instagram, mostró que casi siempre que sale a las calles de Bogotá con sus hombres que le prestan seguridad.

“Tú que me estás preguntando que cuántas son las personas que me cuidan siempre son hartas. A mí antes no me miraba ni el camión de la basura, pero yo decidí ser la reina de las keratinas”, expresó ‘Epa’ en los videos.

Lea también: ¿Se parece a Gru? memes le dan en la ‘pelada’ a Néstor Pitana tras cambio de look

Luego de que mostrara a un hombre siguiéndola en una motocicleta, ‘Epa Colombia’ aseguró: “Cuando eres exitosa te toca cuidarte”. Algunos la critican mientras que otras la apoyan por saber cuidar su platica en medio de la inseguridad en la capital del país.

‘Epa Colombia’ mostró cómo la protegen