[VIDEO] «Me metí 12 milloncitos» Epa Colombia contó que se hizo un nuevo cambio estético

La «Reina de las keratinas», Daneiby Barrera, más conocida como Epa Colombia, le contó a sus seguidores que se sometió a un nuevo procedimiento estético con el fin de moldear sus glúteos.

Los seguidores de Epa Colombia cada vez más quedan más sorprendidos con la actitud de la bogotana, y más porque hace tan solo unos días salió criticando a su colega Yina Calderón por realizarse un sin fin de cirugías y procedimientos estéticos. Desde ese entonces, Epa Colombia dijo públicamente que no volvería a someter a estar practicas y para algunos, no cumplió su promesa.

Según lo que contó Epa Colombia en sus historias de Instagram, se encontraba inconforme con el tamaño y forma de sus glúteos, por lo que decidió dar inicio a un nuevo tratamiento estético, al parecer, de la mano del centro estético Camila Barrientos.

«Espero que mi cola quede igual a la de Andrea Valdiri», comentó entre risas, mientras que en otra publicación agregó: «Yo no tenía caderas y por eso me las están creando, como las de Yailin (novia de Anuel AA). Voy a quedar más linda y no tengo la cola morada ¡Me encanta! Ahí me metí 12 milloncitos».

Epa Colombia se está modificando sus glúteos.

Finalizando con su cuento, Epa Colombia dijo que le pagaría a la esteticista con publicidad, pero hasta el momento, no ha pautado nada sobre el centro estético o sobre la dueña de este.

