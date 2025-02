Envigado, un municipio ejemplo

Envigado se ha caracterizado no solo por ser uno de los mejores Municipios de Antioquia, sino del país. Sus logros a nivel administrativo, financiero y de transparencia han logrado que el desarrollo del mismo haya sido ejemplo para los vecinos del área que hoy vienen haciendo un gran trabajo por sus comunidades.

Una de las características principales de este orden administrativo y social ha sido la continuidad de los procesos políticos de antaño, que hasta hoy siguen dando frutos y resultados positivos en la localidad.

Sin embargo, desde hace unos meses, un grupo minoritario de ciudadanos ha querido desacreditar esta gran labor de años con maniobras políticas ligadas totalmente a una tarea que vienen realizando como agenda política del actual Gobierno Nacional. Usar el dolor de la violencia muchas veces generada por ellos mismos, para lograr con ello adeptos incautos que procuran defender un supuesto “cambio” que definitivamente no ha traído sino desaciertos y retrocesos al país.

Jóvenes vinculados laboralmente con Ex jefes guerrilleros como Pedro Baracutao, hoy Representante a la Cámara por el partido Comunes, y quien fuera en su momento el jefe del Bloque 34 de las FARC encargado de la masacre de Bojayá, Granada, San Luis, así como también cientos de secuestros y posteriores asesinatos, como por ejemplo el del Ex Gobernador Guillermo Gaviria y el Ex asesor de paz Gilberto Echeverri, son quienes hoy vienen liderando movimientos en contra de un municipio en el que no solo crecieron con la mejor educación, sino también en el que sus familias han trabajado y logrado su sustento.

Cabe recordar que el Pacto Histórico en Envigado tuvo una votación total de menos de tres mil votos, de los más de cien mil que obtuvieron entre todas las colectividades alejadas del nefasto petrismo y sus malas consecuencias.

Es pues el momento de recordar que hoy Envigado sigue siendo un Municipio líder y ejemplo en el país, y que así la nefasta agenda que la izquierda quiera imponer en estos territorios, otorgando contratos a jóvenes con personas que solo tienen en sus manos derramada sangre inocente, seguiremos demostrando la calidad de nuestra gente y aportando como siempre a la construcción del país a través de las buenas gestiones en el territorio.

