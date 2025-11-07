Envigado F.C. abre la fecha 19 de la Liga BetPlay recibiendo a Millonarios en el Polideportivo Sur.

Los de la cantera de héroes se despiden este viernes, 7 de noviembre, de la máxima categoría del fútbol profesional colombiano jugando en casa.

Los naranjas, que en la próxima temporada jugarán en la B, cerrarán la Liga en condición de visitante, lo que le imprime un poco de nostalgia al juego de esta tarde.

Así que, despedirse de su casa en A, ganando y terminando de enterrar a los embajadores, sería una buena forma de agradecer a sus hinchas el apoyo a pesar de las circunstancias.

Envigado le quiere matar el 1% de esperanza a Millonarios de meterse a los 8 de la Liga

Millonarios, tiene un 99% de posibilidades de quedar eliminado, se tendrían que conjugar más de 5 resultados de otros equipos, para que pudieran meterse a los 8 de la Liga.

Los dirigidos por Hernán Torres, buscarán la victoria, sino para clasificar, al menos sí para cerrar con el mayor decoro posible esta temporada.

El compromiso en el Polideportivo Sur se desarrollará desde las 3:30 de la tarde de este viernes, 7 de noviembre.

