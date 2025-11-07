Minuto30
    Envigado se despide de la Liga en su casa recibiendo a Millonarios a los que buscan ganarles para terminar de enterrarlos. Foto: Envigado F.C.
    Resumen: Envigado F.C., ya descendido y preparándose para jugar en la segunda división la próxima temporada, cerrará su participación como local en la Liga BetPlay enfrentando a Millonarios en el Polideportivo Sur este viernes, 7 de noviembre, a las 3:30 p.m. El partido está marcado por la nostalgia de la despedida de la máxima categoría, pero el equipo local buscará una victoria para agradecer a su afición y, de paso, eliminar la casi nula (1%) esperanza que le queda a Millonarios de clasificar a los cuadrangulares finales, obligando a los dirigidos por Hernán Torres a buscar el triunfo principalmente por el honor.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Envigado F.C. abre la fecha 19 de la Liga BetPlay recibiendo a Millonarios en el Polideportivo Sur.

    Los de la cantera de héroes se despiden este viernes, 7 de noviembre, de la máxima categoría del fútbol profesional colombiano jugando en casa.

    Los naranjas, que en la próxima temporada jugarán en la B, cerrarán la Liga en condición de visitante, lo que le imprime un poco de nostalgia al juego de esta tarde.

    Así que, despedirse de su casa en A, ganando y terminando de enterrar a los embajadores, sería una buena forma de agradecer a sus hinchas el apoyo a pesar de las circunstancias.

    Envigado le quiere matar el 1% de esperanza a Millonarios de meterse a los 8 de la Liga

    Millonarios, tiene un 99% de posibilidades de quedar eliminado, se tendrían que conjugar más de 5 resultados de otros equipos, para que pudieran meterse a los 8 de la Liga.

    Los dirigidos por Hernán Torres, buscarán la victoria, sino para clasificar, al menos sí para cerrar con el mayor decoro posible esta temporada.

    El compromiso en el Polideportivo Sur se desarrollará desde las 3:30 de la tarde de este viernes, 7 de noviembre.

    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

