  • ¡Envigado le quiere amargar la fiesta al DIM! La cantera de héroes va por la clasificación a la final

    ¡Envigado le quiere amargar la fiesta al DIM! La cantera de héroes va por la clasificación a la final
    Envigado busca la final de Copa BetPlay ante DIM, la "cantera de héroes" va por la hazaña histórica tras eliminar a grandes. Foto: Tomada de Facebook de Envigado FC / Créditos al autor
    Resumen: Envigado FC, conocido como la "cantera de héroes", ha tenido una destacada actuación en la Copa BetPlay a pesar de su descenso a segunda división en 2026, eliminando a equipos grandes como Millonarios y Deportivo Pereira para alcanzar la semifinal. Aunque llegan al partido de vuelta con Independiente Medellín (DIM) con una desventaja de 1-0, el equipo dirigido por Andrés Orozco buscará una hazaña histórica esta noche en el Atanasio Girardot: una victoria por la mínima diferencia forzaría penales, y por más de dos goles los clasificaría directamente a la final, donde probablemente enfrentarían a Atlético Nacional, que lidera la otra llave 4-1 contra América de Cali.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Envigado, la cantera de héroes, llegó a la semifinal de la Copa BetPlay, luego de dejar en el camino de la competencia a varios grandes.

    Aunque el cuadro naranja del sur del Valle de Aburrá ya se encuentra descendido a la B del 2026, aún tiene vida en la segunda competencia.

    Los dirigidos por Andrés Orozco buscarán descabezar a otro grande. Como se recordará, Envigado eliminó a Millonarios en octavos de final de la competencia.

    Luego se encargó de sacar del camino al Deportivo Pereira, y con ello se metió a la instancia definitiva de la competencia.

    Pese a que los naranjas llegan 1-0 abajo en el marcador contra el DIM, lo cierto es que los muchachos de la cantera buscarán un paso histórico a la final.

    Una victoria de los del sur por la mínima diferencia manda el juego a la definición desde la tanda de penales y por más de dos goles los envía a la final.

    La tarea no será fácil, sin embargo, es claro que aún se sienten vivos y buscarán amargarle la fiesta al ‘Poderoso’ y de paso tirarse en la final del clásico montañero.

    Como se recordará, en la otra llave, Atlético Nacional le va ganando 4-1 a América de Cali y eso los tiene prácticamente asegurados en la fase definitiva.

    Los llamados a dar el batacazo son los arqueros, Juan Pablo Montoya y Matías Villa; los Defensas Geindry Cuervo, Felipe Holguín, Neymar Uribe, Jhon Gamboa, Santiago Noreña y Juan Quejada.

    Los volantes Tomás Soto, Julian Palacios, William Hurtado, Jhoan Hinestroza, Daniel Zapata y Juan P. Aristizábal.

    Finalmente los delanteros serán Bayron Garcés, Frey Berrío, Rubio España, Didier Dawson, Luis Díaz, Miguel Marulanda y Dairon Valencia.

    El compromiso en el estadio Atanasio Girardot se disputará desde las 7:30 de la noche de este lunes 10 de noviembre.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

    Anuncio




