¡Envigado le quiere amargar la fiesta al DIM! La cantera de héroes va por la clasificación a la final

Resumen: Envigado FC, conocido como la "cantera de héroes", ha tenido una destacada actuación en la Copa BetPlay a pesar de su descenso a segunda división en 2026, eliminando a equipos grandes como Millonarios y Deportivo Pereira para alcanzar la semifinal. Aunque llegan al partido de vuelta con Independiente Medellín (DIM) con una desventaja de 1-0, el equipo dirigido por Andrés Orozco buscará una hazaña histórica esta noche en el Atanasio Girardot: una victoria por la mínima diferencia forzaría penales, y por más de dos goles los clasificaría directamente a la final, donde probablemente enfrentarían a Atlético Nacional, que lidera la otra llave 4-1 contra América de Cali.
Envigado, la cantera de héroes, llegó a la semifinal de la Copa BetPlay, luego de dejar en el camino de la competencia a varios grandes.
Aunque el cuadro naranja del sur del Valle de Aburrá ya se encuentra descendido a la B del 2026, aún tiene vida en la segunda competencia.
Los dirigidos por Andrés Orozco buscarán descabezar a otro grande. Como se recordará, Envigado eliminó a Millonarios en octavos de final de la competencia.
Luego se encargó de sacar del camino al Deportivo Pereira, y con ello se metió a la instancia definitiva de la competencia.
Pese a que los naranjas llegan 1-0 abajo en el marcador contra el DIM, lo cierto es que los muchachos de la cantera buscarán un paso histórico a la final.
Una victoria de los del sur por la mínima diferencia manda el juego a la definición desde la tanda de penales y por más de dos goles los envía a la final.
La tarea no será fácil, sin embargo, es claro que aún se sienten vivos y buscarán amargarle la fiesta al ‘Poderoso’ y de paso tirarse en la final del clásico montañero.
Como se recordará, en la otra llave, Atlético Nacional le va ganando 4-1 a América de Cali y eso los tiene prácticamente asegurados en la fase definitiva.
Los llamados a dar el batacazo son los arqueros, Juan Pablo Montoya y Matías Villa; los Defensas Geindry Cuervo, Felipe Holguín, Neymar Uribe, Jhon Gamboa, Santiago Noreña y Juan Quejada.
Los volantes Tomás Soto, Julian Palacios, William Hurtado, Jhoan Hinestroza, Daniel Zapata y Juan P. Aristizábal.
Finalmente los delanteros serán Bayron Garcés, Frey Berrío, Rubio España, Didier Dawson, Luis Díaz, Miguel Marulanda y Dairon Valencia.
El compromiso en el estadio Atanasio Girardot se disputará desde las 7:30 de la noche de este lunes 10 de noviembre.
