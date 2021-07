Le gusta salir mucho a caminar, salió desde el miércoles y nada que regresa, su familia lo busca

José German Álzate “Mancho” desapareció en Envigado desde el pasado miércoles 28 de julio y su familia lo está buscando.

“Mancho” salió de casa ubicada en el sector de San Marcos, Envigado, desde el pasado miércoles y desde entonces no se sabe nada de él, si usted lo ha visto o tiene información que ayude a encontrarlo, por favor, comuníquese de inmediato con las autoridades.

¿Qué se sabe de la desaparición en Envigado?

Este hombre de 66 años de edad, quien tiene una condición cognitiva particular, se mudó con su familia a su nueva casa hace pocos días atrás. Al hombre le gusta salir a caminar constantemente y el día de su desaparición salió a dar una vuelta y no regresó, su familia cree que no sabe cómo hacerlo.

“Mancho” es hipertenso, situación que tiene aún más angustiada a su familia, pues temen que algo malo le pase en la calle.

El día de su desaparición vestía una camiseta café oscura, unos jeans y unos tenis de color blanco.

Si tiene información que contribuya a dar con su paradero, comuníquese al Grupo de Desaparecidos del CTI de la Fiscalía en el: 5903108 EXT – 41665 – 41709 – 41825

