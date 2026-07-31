Envigado cree en su gente

Resumen: Los emprendedores de Envigado son una de las principales fuerzas que impulsan el desarrollo de nuestro municipio

Los emprendedores de Envigado son una de las principales fuerzas que impulsan el desarrollo de nuestro municipio. Detrás de cada negocio hay personas que asumieron riesgos, generaron oportunidades y aportan al crecimiento económico de la ciudad.

Desde hace varios años hemos trabajado para acercarlos a las herramientas y programas de la Secretaría de Desarrollo Económico, facilitando espacios de acompañamiento que les permitan fortalecer sus proyectos y ampliar sus oportunidades. Cuando un emprendimiento crece, no solo mejoran los ingresos de quien lo lidera; también se generan empleos y nuevas oportunidades para muchas familias Envigadeñas.

Nuestro compromiso es seguir trabajando para que emprender en Envigado sea cada vez más fácil. Queremos que el talento, la creatividad y el esfuerzo de nuestra gente encuentren respaldo y oportunidades para convertir sus ideas en proyectos exitosos que contribuyan al progreso de todo el municipio.