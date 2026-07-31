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    Envigado cree en su gente

    Por: Alejo Sánchez

    alejo sanchez envigado
    Envigado cree en su gente

    Resumen: Los emprendedores de Envigado son una de las principales fuerzas que impulsan el desarrollo de nuestro municipio

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    Los emprendedores de Envigado son una de las principales fuerzas que impulsan el desarrollo de nuestro municipio. Detrás de cada negocio hay personas que asumieron riesgos, generaron oportunidades y aportan al crecimiento económico de la ciudad.

    Desde hace varios años hemos trabajado para acercarlos a las herramientas y programas de la Secretaría de Desarrollo Económico, facilitando espacios de acompañamiento que les permitan fortalecer sus proyectos y ampliar sus oportunidades. Cuando un emprendimiento crece, no solo mejoran los ingresos de quien lo lidera; también se generan empleos y nuevas oportunidades para muchas familias Envigadeñas.

    Nuestro compromiso es seguir trabajando para que emprender en Envigado sea cada vez más fácil. Queremos que el talento, la creatividad y el esfuerzo de nuestra gente encuentren respaldo y oportunidades para convertir sus ideas en proyectos exitosos que contribuyan al progreso de todo el municipio.

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    Redacción Minuto30

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