¡Envigado y Águilas en acción! Definidos los cruces de la fase III en la Copa Betplay Dimayor

La Dimayor definió este jueves por medio de sorteo los cruces de la Fase III de la Copa Betplay 2022, donde contarán con los 4 clubes del Torneo Betplay clasificados desde la fase previa y los 12 equipos de la Liga Betplay que no disputan torneo internacional esta temporada.

Real Santander, Tigres FC, Deportes Quindío y Fortaleza son los equipos que llegan de avanzar de ronda por lo que iniciarán su llave en condicioón de visitantes y terminarán como locales.

Las fechas tentativas para llevar a cabo los compromisos está estiupuladas entre el 30 de marzo al 6 de abril.

• Llave A: Real Santander vs Unión Magdalena

• Llave B: Fortaleza CEIF vs Cortuluá

• Llave C: Tigres FC vs Patriotas FC

• Llave D: Deportes Quindío vs Once Caldas

• Llave E: Independiente Santa Fe vs Deportivo Pasto

• Llave F: Deportivo Pereira vs Águilas Doradas

• Llave G: Jaguares FC vs Alianza Petrolera

• Llave H: Atlético Bucaramanga vs Envigado FC

Este jueves se conocieron los últimos dos clasificados a la tercera fase de la #CopaBetPlayDIMAYOR 2022🙌⚽️Así, cuatro clubes fueron los vencedores de la segunda etapa🥅Conoce las llaves y los próximos enfrentamientos en nuestro 👉 link https://t.co/70Qo0LXHyR 👈 pic.twitter.com/entXmEjWd0 — DIMAYOR (@Dimayor) March 18, 2022

