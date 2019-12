Quintero recibe ‘apoyo total’ del Presidente Duque para esclarecer la desaparición de su padre

El Presidente Iván Duque entregó detalles en Blu Radio sobre su conversación con el futbolista Juan Fernando Quintero, quien en días pasados pidió al general Zapateiro, nuevo comandante del Ejército Nacional, esclarecer la desaparición de su padre, Jaime Quintero.

“Yo quisiera ser prudente en esto. Yo ya hablé con él (Quintero), pero no quiero hacer de esa conversación un diálogo político. Le tengo gran admiración y me parece que es uno de los grandes deportistas que tiene Colombia (…) Hablé con él y le dije que tendrá todo el apoyo del Gobierno para que se pueda esclarecer esa situación. Me dijo que se quería reunir con el general Zapateiro y le dije que íbamos a propiciar esa reunión para que desde las puertas del Ejército faciliten todo el proceso que permita esclarecer este hecho”, dijo en ‘Mañanas Blu’.

Cabe mencionar que la sonada petición del ’10’ de River Plate generó polémica puesto que su progenitor desapareció hace 24 años, cuando prestaba servicio militar en la sede de la IV Brigada de Medellín y fue trasladado hasta la XVII Brigada, en Carepa, que para la época estaba a cargo del capitán Zapateiro.

El mandatario de los colombianos le ofreció a ‘Juanfer’ Quintero apoyo y todos las acciones necesarias para investigar el caso: “De parte del general Zapateiro, del Ejército y de la institucionalidad del Gobierno, vamos a ayudar en ese propósito”.