“Hay que debatir con argumentos, no con frases populistas”

Aún no tiene la decisión definitiva. Pero sí las ganas. La candidatura a la Gobernación de Santander ronda la cabeza del ex comandante de la Séptima División del ejército, quien, según sus propias palabras, anda de conversatorio en conversatorio, pasando revista a la situación coyuntural del país y en particular de su natal Santander.

Juvenal Díaz Mateus salió del ejército sorpresivamente en la primera purga que hizo el recién instalado gobierno de Gustavo Petro.

Su salida se debió al “descuadre” provocado por al retiro forzoso de otros oficiales y los ascensos determinados por el ministro de la Defensa, Iván Velásquez, con la anuencia del primer mandatario.

Pocos días antes, ya se especulaba que Diaz Mateus estaría en el sonajero del ministerio para ocupar un cargo de relevancia en las fuerzas militares, debido sobre todo a su tiempo de servicio y a una hoja de vida sin mácula alguna.

El general (r) le confiesa a Minuto30 que incluso él mismo esperaba que eso fuera así. Sin embargo, el destino le jugó en contra y tuvo que despedirse luego de más de 25 años de desempeño entre trincheras y cuarteles.

Hoy Juvenal Díaz Mateus está en la baraja de posibles candidatos a la gobernación de Santander y ve en primer plano a quien sería su oponente más cerrero, el polémico ex candidato presidencial y ex senador, Rodolfo Hernández.

Sin referirse puntualmente a él, Díaz Mateus lanza pullas con descargas profundas al ingeniero, además de repasar los momentos que ya ha construido su movimiento político y las perspectivas gubernativas que le inquietan y le mueven a meterse en el mundo de la política.

