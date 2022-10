“Tenemos que decirnos las verdades con EE.UU. si queremos cambiar la lucha antidrogas”

in

La lucha antidrogas está en el centro de las prioridades que tiene el recién nombrado embajador ante los Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo. Pero esa lucha se desmarca del destino trazado por los anteriores gobiernos que caminaban sobre algunas líneas específicas de cooperación con el gobierno norteamericano.

En diálogo con 30Minutos de Minuto30.com, el embajador destapó los detalles más significativos de la propuesta que el gobierno de Gustavo Petro le presenta a Joe Biden en busca de transformaciones y resultados significativos en la lucha contra el narcotráfico.

“Si no se sustituyen ingresos para las comunidades campesinas que viven en estas zonas donde se produce la coca y la cocaína, y si no atacamos los eslabones más fuertes del narcotráfico y del multicrimen, no se va a poder solucionar el problema de la oferta de narcóticos hacia los estados unidos” pero enfatiza en que esto debe estar enfocado en la construcción de la “Paz Total en Colombia”.

¿Pero cómo? El embajador argumenta que del lado colombiano la única manera de ser eficaces en esta lucha es, además de combatir la cadena del narco, haciéndolo en “la relación que existe entre respuesta a la crisis climática, conservación de la diversidad y el combate al tráfico de drogas”.

Sin embargo, el diplomático advierte que los Estados Unidos están en la obligación de “hacer lo suficiente” contra la demanda de drogas. Si no es así, el problema prevalecerá.

Para el embajador Murillo, en la relación con los estados unidos, aún no existe una política antidrogas que refleje la realidad del país.

