VIDEO: “Yo soy la mamá del dolor”: Yina Calderón se volvió a operar y cambió varios rasgos de su rostro

La ex Protagonista de Novela, Yina Calderón, volvió a causar polémica en redes sociales, debido a que publicó un video donde mostró cómo va su rostro después de una cirugía a la que se sometió para cambiar varios rasgos.

Y es que Calderón anda de cirugía en cirugía, pues hace poco tuvo que ser sometida a una nueva intervención quirúrgica de urgencias porque se le abrió la cicatriz que ya tenía de anteriores operaciones en sus glúteos. Al parecer, se le abrió luego de haberse puesto a saltar y hacer movimientos bruscos.

En cuanto a la nueva cirugía que se hizo en su rostro, Calderón expresó que: “Es una cirugía compleja, muy compleja. Mi estado de salud no está tan bien. No se sorprendan si ven un lado más inflamado que el otro, si me ven un tanto extraña; pasados los días todo se pondrá en su lugar.”.

Además, confirmó que es una una cirugía para cambiar algunos rasgos faciales, “pero se los juro que yo soy la mamá del dolor, es muy dolorosa, pero ahí vamos”, recalcó.

Por lo pronto, la ex Protagonista de Novela se encuentra en recuperación de esta nueva intervención que ha dado mucho de qué hablar en redes sociales, pues critican su nueva apariencia y su ‘inconformidad’ con su cuerpo.