Una madre se vio sorprendida al descubrir que la habitación en la que duerme su pequeña hija había sido “invadida” por una enorme cantidad de arañas. La mujer residente en la ciudad australiana de Sídney pensó que la situación no era tan grave hasta que vio desde otro punto de vista como las arañas rodeaban el cuarto.

La mujer grabó al grupo de arañas que reposaban tras las cortinas de la habitación de su hija y lo publicó en sus redes sociales. La curiosa escena ocurrió en los suburbios de Collaroy Plateau, allí estos animales salían de una grieta del techo y bajaban por las paredes de la alcoba.

El video, que se ha vuelto viral en redes sociales esta semana, ha sido tildado de “terrorífico” y “horripilante” por algunos internautas, mientras que otros le dicen que queme la casa. La mujer sostiene que las arañas eran de tipo cangrejo gigantes, “una criatura grande, pero no venenosa”.

La mujer estuvo hablando con 9 News, donde reveló que no intentó matar a los insectos. “Los dejamos allí porque son arañas cangrejo bebés, en realidad me gusta (la especie), así que pensé, no voy a hacer nada. Simplemente se van a ir… deja que la naturaleza sea”, aseguró la mujer que fue identificada como Claudia.

"Should we burn the house down?"

A mother in Australia found in her daughter's room what can only be described as too many spiders. https://t.co/i7Rrb8xcMg pic.twitter.com/sUka3I5exf

— ABC News (@ABC) January 29, 2021