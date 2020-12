Danny Wakefield de 38 años transformó su cuerpo para tener a su bebé, el hombre transgénero de la ciudad estadounidense de Duvall quiso compartir con sus seguidores el momento más esperado de su vida, dar a luz a su bebé.

El parto natural habría sido en la sala de su casa, donde quedó grabado el conmovedor instante en el que llegó su bebé al mundo. En su cuenta de Instagram, Wakefield publicó varias fotografías en las que se feliz, pero también exhausto tras el trabajo de parto.

Tras saber que su hija habría llegado sana al mundo, Wakefield anunció: “dar a luz fue la experiencia más dolorosa y poderosa de mi vida. No dejes que el video te engañe, no pensé que pudiera hacerlo. Dar a luz a mi bebé en casa en el agua fue el final perfecto para un embarazo tan desafiante. Este embarazo me enseñó mucho sobre la confianza en mí mismo, mi cuerpo y mi intuición”.

En sus redes sociales ha demostrado lo satisfecho que se siente con ese proceso. “Nunca me había sentido más poderoso y orgulloso en toda mi vida. Esta es la cosa más épica que he hecho. Qué increíble equipo de partos tuve”.