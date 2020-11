Yina Calderón habló sobre una cirugía que se practicó en el rostro que al parecer no era necesaria. Según ella, el cirujano había entendido que ella quería un estiramiento, pero lo que ella en realidad quería era una reducción de papada.

“Yo busqué a mi cirujano para que me hiciera algo que me quitara la papada, porque ni con lipopapada ni con nada se me quita, yo he utilizado hasta planchas calientes para pegarla”, aseguró Calderón en el programa ‘Lo sé todo’.

Con 29 años, la empresaria e influencer contó que cuando se despertó se enteró de lo que le habían hecho: “despierto y me doy cuenta que lo que me hizo fue un fting”.

Yina también estuvo hablando de las complicaciones que ha tenido en sus glúteos que ya se encuentran en proceso de recuperación.