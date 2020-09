VIDEO: ¡No aprende! Así fue el regaño del doctor de Yina Calderón porque la pilló bailando en convalecencia

Luego de conocerse que Yina Calderón se sometió a una cirugía de reconstrucción de sus glúteos y que se encuentra en proceso de recuperación, ha dado mucho de qué hablar debido a que se ha mostrado en sus redes sociales bailando y presumiendo su nueva apariencia.

Y es que Yina se ha visto bailando salsa y otros géneros musicales en plena convalecencia, pues ahora los glúteos le quedaron ‘bien puestos, ‘paraditos’ y hasta le han sacado memes.

Sin embargo, el doctor de Calderón ya no ‘aguantó’ más y le pegó tremendo regaño porque no se está cuidando, tal fue su preocupación que le escribió: “Te escribí anoche por el directo y te dije que no puedes estar bailando por favor!”.

Recordemos que Yina lleva apenas unos pocos días de estar operada y hasta el médico ya le llamó la atención porque no se puede quedar quieta.

Vea el video: