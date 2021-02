La ‘influencer’ y modelo Roxana Muñoz fue multada por promover mediante sus redes sociales un ayuno de 21 días. Muñoz deberá pagar una millonaria multa luego de que mostrara a través de Instagram como iba llevando el proceso, como se sentía y los beneficios que generaría en ella una vez terminado el periodo de ayuno.

Esta decisión se adoptó luego de una denuncia realizada por el Colegio de Nutricionistas Universitarios de Chile A.G., quienes acusaron “engaño” en la dieta que promovía la ‘influencer’.

El organismo de salud multó a la modelo con una suma que asciende los 20 millones de pesos por “engañar al público”. “La denunciada efectivamente promovió su marca personal, logrando pasar de una audiencia aproximada de 4.000 personas, a una de 353.761, al 01 de agosto de 2020. Promoviendo un ‘ayuno’ denominado ‘water fasting’, que estaría ‘supervisado’ por un gurú que no es profesional de la salud”, dice en el documento.

Lea también. VIDEO. ¿Por caprichosa? Marbelle habló sobre la distancia entre ella y su hija Angie

La influencer’ Roxana Muñoz se refirió públicamente, a través de un video en Instagram tras conocer la multa, “Hacen fiesta con mi desgracia”, acusó, apelando a la sororidad. Los hechos se produjeron en agosto del 2020 cuando la ex participante de “Año Cero” promocionó a través de sus redes sociales un sistema de ayuno, en el cual durante 21 días no ingería alimentos, si no que solo líquidos.