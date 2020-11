VIDEO: ¿Eso era lo que escondía? ‘La Segura’ mostró las cicatrices que le dejaron las balas en su cuerpo

La influencer conocida como ‘La Segura’ publicó un video con la dinámica de preguntas y respuestas en el que dejó al descubierto las cicatrices que le dejaron las balas en su cuerpo, producto de un accidente.

Y es que, al parecer, la influencer tuvo un accidente producto de balas perdidas que, por fortuna, no le ocasionaron graves problemas de salud, pero sí le quedaron las cicatrices que como ella misma dice: “No me interesa borrarlas porque verlas me recuerda todos los días lo que Dios me ayudó a superar”.

De acuerdo a la influencer, una bala le entró cerca a un seno y le salió por el brazo; también tiene otra cicatriz por detrás del brazo, y por la espalda que fue por donde le sacaron las balas, dice.

Recordemos que hace unos días filtraron unas imágenes del cuerpo’ real’ de ‘La Segura’, sin Photoshop, lo que se prestó para todo tipo de comentarios e inquietudes, pues hasta se preguntaron: “¿Qué es lo que esconde la insegura?”.