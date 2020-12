La influencer Luisa Fernanda W dio a conocer por medio de la dinámica de preguntas y respuestas en Instagram que sí quiere tener otro bebé y hasta dio fecha.

Y es que tras la llegada de su primer hijo -Máximo- hace dos meses, Luisa le confirmó a sus seguidores que quiere volver a ser madre pero no ahora.

“Más bebés, sí; no se cuándo pero sí. Cuando llegue el momento, yo no creo que ya, yo tendría otro bebé cuando Máximo tuviera por ahí tres años, máximo cinco años. Pero sí, si me gustaría y mucho, ser mamá es muy bonito”, expresó la influencer.

Aunque no mencionó a su actual pareja y padre de su hijo -Pipe Bueno- en el video, varios internautas se atrevieron a decir que: “Pipe bueno no creo que aguante un segundo hijo”, “Que no sea con pipe por favor”, “Ella piensa que teniendo más bebes va agarrar más al otro”, “Pero de otro papá, por que en 3 años no creo q sea con pipe bueno”.

